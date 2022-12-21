BMW總代理汎德公司今年業績大豐收，在車源較競爭品牌充足的條件下，2022年總代理新車銷量可望超過1.5萬輛，較去年逆勢成長，還有超過5,000張訂單來不及交車，將挹注2023年業績維持成長動能。
汎德21日上市BMW品牌旗艦轎車7系列第七代大改款新車，純電頂級款車型i7 xDrive60 Excellence要價儘管逼近700萬元大關，上市前已吸引超過300張訂單，達過往7系列年銷量的半數，樂觀明年全新7系列銷售戰力將大幅提升，加上iX、i4、iX1等BMW品牌純電車款熱賣，與i7共組豪華純電車型最強戰隊，將成為推升2023年BMW銷量的新引擎。
汎德指出，全新7系列自預售以來，已經吸引超過300張訂單（高價純電車款占比過半），幾乎達近年7系列年銷量的半數，21日新車正式公開後，預計接單速度將進一步提升，全年7系列銷量有機會挑戰4位數字，新車預計明年農曆年後開始交車。
全新7系列引進3款動力共5個車型，定價分別為735i Luxury 488萬元、740i Luxury 595萬元、740i Excellence 638萬元（以上汽油引擎車款），及純電車款i7 iDrive60 Luxury 655萬元、i7 iDrive60 Excellence 698萬元。
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