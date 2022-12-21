即將接任台北市長的蔣萬安，邀請高雄市前副市長李四川出任副市長。李四川透露，高雄市前市長韓國瑜就是推他的最主要「幫凶」，韓國瑜告訴他說，應該要去幫忙。

接任北市副市長是否有和韓國瑜討論？李四川21日在《下班瀚你聊》節目中表示，韓國瑜就是推他的最主要的「幫凶」，韓國瑜告訴他說，他應該要去幫忙。

談起跟蔣萬安的淵源。李四川指出，蔣萬安2016年第一次選立委的時候，他是國民黨秘書長。蔣萬安那時候跟時任立委羅淑蕾的初選辦了兩次，但是蔣萬安只知道設計這一個提名機制的人是他，但中間過程，蔣萬安大概不曉得，其實他很少跟蔣萬安有互動。而他在擔任高雄市副市長時，蔣萬安有時會去看看市政的部分，其餘很少有來往。

外傳立委林奕華可能是第2位北市副市長，李四川被問到對林奕華的評價時表示，他已經跟林奕華共事好幾次了，因為他當國民黨秘書長時，林奕華是文傳會主委，他擔任新北市副市長時，林奕華則是新北市教育局長，他認為，林奕華能力相當不錯。