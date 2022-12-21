12 月 13 日，南蘇丹總統馬亞爾迪特 (Salva Kiir Mayardit)出席高速公路的落成儀式，並有電視直播直播。然而尷尬的是，71歲的總統卻在唱國歌時失禁了，褲子溼了一片。此事還有個後續，據說有記者把這段新聞影片放到社交媒體後，感到不妥以及羞愧，選擇了自我了結。南蘇丹的新聞自由度很低，此事有可能發生，然而沒有確切證據，消息仍屬傳言。

法國《解放報》(Libération) 詳細的分析傳言的前後。第1則傳言是12月15日在臉書上的說法，貼文寫道「願他安息。分享南蘇丹總統失禁影片的失德記者，今天下午在他的住所自殺。他對此舉感到後悔，並請求原諒….」

貼文在幾個小時後被被刪除，但是截圖仍然被廣泛傳播。因此被《非洲藍圖》(Blueprint Afric)等幾個新聞網站引用，有些報導還有貼出死亡記者的照片，但是之後卻被揭露，那是奈及利亞的一名汽車商的自殺新聞。

SAD! South Sudan President Salva Kiir Mayardit wets his pants at a public function. His guards bavimba. It should never get to this point. That why others wear pampers or move with mobile toilets. pic.twitter.com/sdaT2IbeEa — Ronald Muhinda (@RonaldMuhinda) December 14, 2022

不過，此事仍對南蘇丹的新聞業造成的情緒波動，一名記者表示，雖然他們無法證實是否有任何同事被捕，但不斷流傳的謠言，正在引起恐懼。一位記者說：「任何不當行為都應該由法律來處理，而不是由安全部門來處理。」

另一名記者還提醒政府，其首要責任是保護公民和記者，並呼籲總統「和具公信力的人權機構，一起承擔保護目前處於危險之中的記者的責任。」

無國界記者組織也持類似觀點。 馬亞爾迪特 於2005年擔任總統至今，他被評為「媒體的壓迫者」 。另外說到南蘇丹的新聞自由程度很差，「南蘇丹是非洲大陸上，對記者最敵對和最危險的非洲國家之一，在該國工作的記者，經常受到審查和壓力。自 2011 年南蘇丹成立以來，已有十幾名記者被殺害或暗殺，兇手則逍遙法外。」

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