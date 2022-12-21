目前，阿茲海默症還沒有治癒方法，不過仍有一些美國食品和藥物管理局（FDA）批准的治療阿茲海默的藥物，旨在減緩疾病的發展或幫助減少該病的一些症狀，美、日聯合開發的抗阿茲海默症實驗性藥物「Lecanemab」最新的臨床實驗結果卓越，成功減緩了27%的認知能力衰退，但是，目前仍有腦出血的風險，甚至造成了受試病患死亡，即便如此，仍然也給病患家屬帶來一道曙光。

據醫學新知網站MedicalNewsToday.com近日報導，WHO統計全世界有超過5500萬人患有老人痴呆症（dementia），這是一組影響人的大腦工作方式的疾病。在所有痴呆症病例中，60%至80%是阿茲海默（Alzheimer）症。研究人員進一步預測到了2050年，患有痴呆症的人數將增加到近1.53億

Second death in trial of #Lecanemab antibody

against Alzheimer’s disease https://t.co/gcdWfPQoZx — Fred Van Leuven (@fonskeVL) November 28, 2022

由美國百健（Biogen）和日本衛采（Eisai）共同開發的抗阿茲海默症實驗性藥物「Lecanemab」，在3期臨床試驗中顯著的減緩了患者認知能力下降的問題，在18個月的臨床實驗中，研究人員報告指出，與服用安慰劑的人相比，服用Lecanemab的人減緩了27%的認知能力下降，但卻有危險的副作用風險，而在1800名受試者中，有14%出現腦部微出血的症狀、5名病患大量腦出血，還有另外2人在過程中死亡。這項研究結果於11月29日，在美國舊金山舉行的阿茲海默症臨床實驗（Clinical Trials on Alzheimer's Disease）會議發表。

β-類澱粉蛋白的不正常堆積，是造成阿茲海默的元兇，據Re:Cognition Health公司執行長兼醫療總監麥克史維尼（Emer MacSweeney）博士，以及lecanemab第3期臨床試驗中主要研究者稱，阿茲海默患者大腦中堆積的β澱粉蛋白最終會對某些腦細胞產生毒性，大多數專家似乎都同意。

她解釋說：「這些腦細胞的逐漸遭受到破壞導致了認知和其他症狀的發展，這些症狀通常在患者，無情地導致了嚴重的痴呆症。」「而Lecanemab不僅直接去除類澱粉的白斑塊，而且對Tau蛋白病理學也有不錯的影響。」