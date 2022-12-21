台灣櫻花（9911）受惠第四季進入熱水器、瓦斯爐、吸油煙機等廚衛電產品的傳統銷售旺季，近期搭上寒流一波波來襲，以及農曆年前裝修趕工期等利多加持，帶動整體廚房、家居裝潢市場需求暢旺，推升第四季營收及毛利率可望較第三季進一步提升。

台灣櫻花表示，去年第四季受惠政府振興五倍券掀起消費潮拉高基期，今年市場則回歸常態，廚衛電的營收表現，相較前三季成長力道放緩；在第四季毛利率的表現上，受惠上半年順利漲價及下半年原物料漲勢趨緩，有望較前一季微幅成長。在廚衛電市場方面，台灣櫻花則持續推動價量移轉，今年下半年新上市的近吸油煙機及美膚沐浴熱水器雙新品，備受消費市場的青睞，雖然消費市場普遍因為通膨、升息等因素消費心態趨向保守，但在新產品刺激下，預估仍有2至3％的成長率。

台灣櫻花前11月合併營收達74.05，年增11.18％；前三季EPS達3.47元，前11月營收與前三季獲利均創下同期新高。櫻花21日收盤價62元，小漲了0.3元，漲幅約0.5％。

法人表示，台灣櫻花今年營收仍可望維持雙位數成長；在獲利方面，在上半年調整售價效益顯現下，加上原料成本減少，預期獲利仍將維持成長腳步。

展望明年，台灣櫻花表示，根據內政部統計資料顯示，今年無論是建照、使照、開工數都創下歷史新高，預估新建案交屋潮大增。而整體廚房近幾年在建照量持續攀升及高掌握度下，預期對未來兩～三年的營收表現，仍可望維持穩定的成長。

此外，台灣櫻花旗下的家居事業在高總價市場趨勢下，小宅量體的裝修需求居高不下，居家事業專為小宅精心設計模組，有機會打動消費者進而推升營收增長。