曾寶儀首次擔任「無窮世代計畫-傳愛過好年」愛心大使，今（21日）出席記者會時，被問到今年尾牙工作，直言：「接尾牙只有一個原則，盡量接跟我比較有緣分的（企業）。」

她透露最近剛主持完電影基金會尾牙，「因為是朱延平導演說，『寶儀妳來吧！』好，我就去了。」坦言真的很累，站一整天又要抽獎，每次主持完尾牙聲音都會聲音沙啞，所以跟經紀人說只接跟她很有關係，或是長輩託付的場子。

曾寶儀還說，「就正常，沒有到10場這麼多，而去年就是接了又取消、接了又取消，時間都留下來了，但因為疫情接了又取消。」不過她開心地說：「今年能夠看到大家開開心心的，抽了獎還能上台脫口罩、拍照，還可以拱長官捐出來的過程，又重新回到尾牙的感覺。」

而愛心大使的曾寶儀從小喜愛閱讀，對她而言閱讀是認識世界的一把鑰匙，當她聽聞有些孩子想讀書但卻無法取得學習資源，心疼的說：「如果閱讀力逐漸M型化，弱勢孩子反轉生命的機會將變得更小，我認為幫助他們的人生有更多的選擇性很重要。」

當她在記者會中看見孩子樂於學習，並且從中找到興趣，感性地說：「能在年輕時培養閱讀的興趣，是一份生命的禮物！當孩子的生命體驗有限，會限縮他對未來的選擇與想像，我們都能為孩子做點什麼，讓他們知道自己擁有更多元的選擇，這些都可以從閱讀開始。」