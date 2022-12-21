民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，同額選舉競選民進黨主席的副總統賴清德首場「向黨員報告」政見說明會21日晚間在新北市三重登場；賴清德表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。而對近日黨內熱議的敗選原因，他直言，是否因為論文抄襲、民進黨同志有黑金背景，或沒有聽見基層的聲音，所以沒有辦法獲得人民的支持，強調民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴。

賴清德坦言，人民在九合一選舉用選票警告民進黨，若是不改變後面就會有更大的危機，強調當選黨主席後會團結黨內，重新擦亮民進黨的招牌，要同心再起迎接下一個大勝利。

今晚立委余天、林淑芬、江永昌、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、賴品妤，以及新北黨部主委何博文皆出席，主持人則由賴清德子弟兵、台南市立委林宜瑾擔任；據了解，今晚沒有發起大規模動員，原本預估會有5、600人到場，但黨員相當踴躍，湧入近千人到場，塞滿政見發表會現場。

民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，同額選舉競選民進黨主席的副總統賴清德首場「向黨員報告」政見說明會，21日晚間在新北市三重登場。（黃敬文攝）

賴清德表示，民進黨在九合一選舉遇到空前的失敗，自己身為民進黨的一份子，決定出來參選民進黨主席，要讓民進黨中央、地方團結作夥，要同心再起，迎接下一個大勝利。

他說，這次的選舉宛如是「礦坑中的金絲雀」，人民在這場選舉中，用選票對民進黨發出警訊，要是民進黨已讀不回，更大的危機還在後面，必須要非常認真的面對，所以我們應該要用正向的態度來看待這場選舉，應該要從失敗當中提取教訓，誠心接受國家主人的決定。

「失敗但是不能失志」賴清德指出，因為我們參加民進黨有理想，立法委員、議員都有自己的責任，不能因為失敗就忘掉初心，一定要繼續深入基層、服務地方，不能因為失敗就失去使命，民進黨是在戒嚴獨裁時代誕生，要為民主打拚，這是民進黨的使命，而新的時代民進黨有新的使命出現，為了守護台灣的主權已移民主自由，應該要勇敢面對中國的威脅。

賴清德強調，當選黨主席後，一定會團結民進黨所有的力量，重新再站起來，並且重新擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」的招牌，發揮民進黨民主開放的精神，並加強對年輕人的交流，直接傾聽各界的建議，另外也會培養人才為國家、社會做事，透過公平的機制，讓好的人才能為黨、為國家服務，讓民進黨能生生不息、一棒傳一棒，這樣才不會辜負人民對民進黨的期待。