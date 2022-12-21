行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文草案，草案新增「選罷廣告實名制」，並增訂「深度偽造影音」條款，被質疑是「數位中介法」的本質。對此，前立委郭正亮今（21）日就表示，「我跟你保證這個數位中介法再推，絕對是天翻地覆」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於該份草案，「可以試看看啊，我跟你保證這個數位中介法再推，就會搞到天翻地覆為止，現在是天怒人怨，還沒到最高級，最高級是天翻地覆，就搞到你民進黨連南部的立委都選不上，可以試試看」。郭正亮更分析，現在抖音在台灣的註冊使用者至少有500萬人，而且很多人是用這個在賺小外快，「而抖音的內容，政治性的內容不到千分之一，結果在那邊神經病、防別人」。

郭正亮更指出，「這個就是不看自己的問題，老是想要歸咎外面的某種力量」，最方便當然就是歸咎到中國大陸，「這些人真的太丟人了，隨便找理由而已」，郭正亮最後認為，「如果都是政治掛帥，明年一定傳出一句話，就是『民進黨越來越像共產黨』，一定變成明年的訴求」。