宜蘭羅東中山路上日前被人目擊一輛機車載著高聳的大型家具，拍攝者原以為是一名騎士環抱家具後獨自上路，嚇問「這樣真的看得到路嗎？」但真相是機車上有2個人，家具放在2人中間，雖是如此，家具豎立在機車上的影片仍嚇壞不少網友，在網路上引發討論。

「社會事新聞影音」日前分享一段影片，一輛機車載著「超大型家具」，該家具疑似是小型床墊，該床墊長度超過2公尺，2名騎士竟直把床墊直立放在座墊上，後座駕駛則環抱床墊，巨大床墊不但有嚴重風阻，若不慎打到屋簷或其他物體，嚴重恐怕釀成車禍；據悉事發在20日，於宜蘭羅東中山路二段，影片提到「這樣真的看得到路嗎？你要確（定）欸」。

其他網友留言「看腳就兩個人啊，一個負責駕駛，一個負責抱貨」、「坐在後座要看路幹嘛，東西拿穩不就好了」、「我敢肯定，後座看不到」、「他坐後座阿，前面還有駕駛」、「是後座好嗎」。