法國土倫市（Toulon）某醫院日前在病患體內進行「拆彈手術」，引起全院恐慌，一名88歲病患被診斷出直腸內塞了一根20公分長的未爆彈，前所未見的案例讓醫師著實震驚。
根據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地醫師稱許多人為追求刺激，達到更不同凡響的性快感，曾在病患體內發現各式各樣的物品或食物，像是芒果、蘋果、一整罐刮鬍泡等，「但這次絕對不一樣」。據悉事件發生在16日晚間9點後，土倫市境內的聖繆斯醫院(Hospital Sainte Muss)因為一位高齡男子的特殊性癖而引發全院騷動，甚至發布部分緊急疏散，還請來專業拆彈人員，為的是移除老翁直腸內一顆20公分長、5公分粗，來自一戰時期的未爆彈。
當時專家評估，砲彈在體內爆炸的機率很低，不過為防止危機隨時發生，採取所有可能的措施。加上這起個案史無前例，最後老翁被迫送入開刀房從胃部取出物品，目前已完全康復。
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