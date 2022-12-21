法國土倫市（Toulon）某醫院日前在病患體內進行「拆彈手術」，引起全院恐慌，一名88歲病患被診斷出直腸內塞了一根20公分長的未爆彈，前所未見的案例讓醫師著實震驚。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地醫師稱許多人為追求刺激，達到更不同凡響的性快感，曾在病患體內發現各式各樣的物品或食物，像是芒果、蘋果、一整罐刮鬍泡等，「但這次絕對不一樣」。據悉事件發生在16日晚間9點後，土倫市境內的聖繆斯醫院(Hospital Sainte Muss)因為一位高齡男子的特殊性癖而引發全院騷動，甚至發布部分緊急疏散，還請來專業拆彈人員，為的是移除老翁直腸內一顆20公分長、5公分粗，來自一戰時期的未爆彈。

Man with WWI explosive lodged in his rectum sparks bomb scare, hospital evac. Stunned dr's began the process of trying to remove the object almost 8 inches in length & more than 2 inches in girth. It’s believed pervy patient inserted the item up his anus for sexual pleasure.😬 pic.twitter.com/SeceJHGAsU — Sumner (@renmusb1) December 21, 2022

當時專家評估，砲彈在體內爆炸的機率很低，不過為防止危機隨時發生，採取所有可能的措施。加上這起個案史無前例，最後老翁被迫送入開刀房從胃部取出物品，目前已完全康復。