女星王思佳個性直率豪爽，是許多綜藝節目的常客，她在陽帆妻子Julie介紹下認識現任老公，兩人約會12次後互許終身，2016年與從事貿易業的老公Joe結婚，2021年誕下女兒「小王美」，人生相當幸福，近日王思佳上關穎的YouTube頻道分享以前出道時曾因太菜被化妝師欺負。

王思佳日前出鏡關穎的YouTube頻道，分享早期出道時曾拍過八點檔，她自嘲「菜到爆炸」，而且台語也很爛，但演戲都要講三頁、五頁的台詞，「我每天都背得要死要活的，導演又會在現場改一大堆詞，我XX整晚都沒睡我已經背好囉」，結果到現場導演就讓她紙筆拿出來，台詞全都換掉，讓王思佳完全沒辦法記住自己要講什麼，而且還要記別人要講什麼，這樣才能接話，也因此她演戲顧得了台詞就顧不了表情，當時棚內有4台機器，除了演戲還需要走位，只要一NG，旁邊的人就會大翻白眼。

王思佳透露曾被化妝師酸「長得漂亮有什麼用啊，戲要演得好啊」。（圖／關穎七十二變YouTube）

當時有位化妝師幫王思佳梳頭髮，動作卻拉很用力，讓王思佳忍不住叫了一下，沒想到對方直接嘲諷她：「長得漂亮有什麼用啊，戲要演得好啊」，神情讓王思佳至今難忘，不過當時王思佳沒有和別人說，也沒有和家裡訴苦，她直言「我講了別人就會覺得說，妳就是在裝可憐，吃不了苦就回家吧」，那時候演藝圈風氣有階級觀念，地位比較高的導演可以踢攝影師的屁股，那時候是被允許的，現在就不行了，會構成職場霸凌。

（來源／關穎七十二變）

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