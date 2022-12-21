大陸《證券日報》21日報導，復星醫藥20日宣布，該公司mRNA新冠疫苗復必泰BNT162b2、及復必泰二價疫苗，均正式註冊為香港藥品／製品（生物製品）。其中，復必泰BNT162b2獲註冊用於12歲以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於12歲以上人群的加強接種。這意味著，隨著本次註冊完成，有接種意願人士可憑當地醫師處方，前往位於香港的醫療機構或診所，接種復必泰疫苗。

大陸復星醫藥公布，其控股子公司復星實業（香港）收到《藥品／製品註冊證明書》，基於本次合作引進的mRNA新冠疫苗BNT162b2（復必泰BNT162b2）、原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（復必泰二價疫苗）均獲正式註冊為香港藥品／製品（生物製品）。

其中，復必泰BNT162b2獲註冊用於12歲以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於12歲以上人群的加強接種。該等疫苗這次於香港獲正式註冊，是依據《香港法例》第138章。此次註冊後，有接種意願的人士可憑當地醫師處方於位於香港的醫療機構或診所接種該等疫苗（使用範圍將不再限於當地政府接種計畫下的接種）。意味著大陸居民可前往香港接種復必泰二價疫苗。

據了解，mRNA新冠疫苗復必泰BNT162b2自2021年3月起在港澳地區作緊急使用，並納入政府接種計畫，於2021年9月在台灣地區開始接種。

復必泰二價疫苗是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充，於2022年11月分別獲香港醫務衛生局許可作緊急使用以及獲澳門藥物監督管理局特別許可進口批准，可用於當地12歲以上人群加強接種。復必泰二價疫苗於12月1日起在港澳地區於政府接種計畫下為民眾開始接種。