許多人都會把毛小孩當成家人般疼愛，但碰到這種情況真的會讓人很火大！一名女網友表示，婆婆相當看不順眼她養的貓咪，在得知她懷孕後，以「養貓會生畸形兒」為由，偷偷把貓咪送走，經過一番波折才她終於把貓咪搶救回來，但女網友老公的態度卻讓眾人看了怒氣滿點，留言狂刷一排「離婚！」

「到現在還是氣到發抖！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，從婚前就養了一隻貓咪，直到現在已經9歲多，「牠是天使，乖到不行，不吵不鬧從來不咬人、亂抓人」，不過偶爾來家裡住的婆婆卻超有意見，「說牠很髒、會長跳蚤、一直掉毛、大便很臭」，對此，原PO也感到莫名其妙，直說：「誰的大便不臭？」

後來婆婆得知原PO懷孕的消息，興沖沖地要幫忙補身體，還聽說「懷孕不可以養貓，會生出畸形兒」，讓原PO大翻白眼，婆婆甚至以此為由要把貓「處理掉」，氣得原PO直接回嗆：「我不可能拋棄牠，牠是我的家人」。

本以為這件事情就此結束，但日前原PO上班時突然接到老公電話，稱婆婆已經把貓送去給表哥的孩子。「我真的氣瘋！」原PO連午餐都沒吃就衝到表哥家，狂按電鈴進門後，發現貓咪蜷縮在貓籠裡，小孩趴在旁邊不斷想用手撈出來，看到這幕原PO再也忍不住淚水，更顧不得其他親戚在場，直接帶著貓咪離去。

事後，原PO向老公要求，婆婆必須歸還家裡的鑰匙，否則就要把整個門鎖換掉，但老公認為她反應太過激烈，還說：「貓還在不就好了？」讓原PO更覺得火大，「真的是很想賞他兩巴掌！」

貼文曝光後，誇張的經過讓許多網友看了跳腳，紛紛留言，「家裡養3貓，看完氣瘋掉，要提防你婆婆，下次可能就是隨便丟街上了」、「換鎖可能不夠要換老公！」、「離婚！絕對要離婚」、「離婚吧，這種人還敢嫁」、「直接跟婆婆攤牌，貓在孫在，貓走我就墮胎」、「認真覺得這婚可以離了」。