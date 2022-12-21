這真是誤會大了！有名香港媽媽日前帶孩子前往百貨公司逛街時，經過1處電梯旁柱子，孩子卻指著柱上壁畫問她「雙腿中間的是什麼？」，她一看到壁畫上的男童剪影，雙腿間有1小塊黑色的凸出物，讓他害羞到不知怎麼回應，還揚言要「找政府部門投訴」；對此，網友則認為是媽媽心中有邪念才不知怎麼回應，但是該家長則反駁是希望將剪影上色，以避免誤會。

據《香港01》報導，一名媽媽在臉書社團「真.屯門友」發文抱怨，她提到帶著孩子逛百貨公司，經過商場1處電梯旁的柱子，孩子看到了1幅壁畫，指著壁畫問她「雙腿中間的是什麼？」害她不知道怎麼回答孩子，對此，她還揚言「可以找什麼政府部門投訴嗎？」；從照片中可見，該幅壁畫是1名男童的剪影，其雙腿間可見有1小塊黑色的凸出物。

1名媽媽帶孩子逛百貨公司，孩子看到牆上壁畫男童剪影「雙腿間凸出物」好奇提問，她看見後難以回答竟PO文公審，卻慘遭網有嗆翻。（翻攝自臉書生仔要考牌系列）

而這則貼文也被分享到各大群組，引起網友紛紛回應表示「還以為她想投訴跨欄動作好危險，沒想到是褲子」、「不懂回答是智商有問題」、「香港的小朋友是給的大人教壞的，並不是自己學壞的」、「幼稚」、「不就是褲子或者衣服跳起時的剪影」、「其實是樓主您膚淺和內心邪惡，才會只想到這個方向」、「如果他的下體在那個位置，那應該是移位了」。

對此，該名媽媽也反駁，「沒想到大家都這麼Open(思想開放)，哪天真的有人裸奔都不要報警」，她也指出自己只是想要問清楚，也表示從來沒有要投訴什麼，只是希望商場能將「黑影改成彩色」，可以避免誤會。