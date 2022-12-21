新北富邦U18棒球邀請賽21日進行預賽最終日賽程，新北藍郭宸安先發3局無失分，接替登板的黃仲翔、孫易磊和林盛恩也都力保不失，4人僅被敲4支安打並送出10K，以8比0擊敗屏東縣，以小組賽3連勝、分組第一挺進8強。

郭宸安共使用50球，被敲2支安打，有3次三振，4局上他對首名打者都投出個人第3個四壞球保送後退場。新北藍總教練周宗志賽後表示，升上高中後這半年他都以短局數居多，因此拉長局數是接下來要克服的問題，「前2局還不錯，心態上要趕快調適，慢慢嘗試把局數拉長了。」

周宗志指出郭宸安最近還在修正投球動作，所以只要動作上跑掉，就會導致放球點不固定，希望他半年內要投球動作穩定下來，接下來才能拉高球速。

郭宸安則笑說，賽前原本被詢問是要投2局或3局，他回答3局被說再看情況，結果3局投完要求再來一局，但因為太久沒丟長局數，後面沒有力氣，再加上還在適應最近調整的動作，所以只有前2局自認還可以。

郭宸安說明動作微調包含蹲姿和擺臂，讓出手點可以趕上自己身體，將放球點往前面挪，避免球偏高的問題。身為前職棒球員郭勇志的兒子，他表示看過爸爸以前投球，但覺得還不及父親的高度，「他能做到的地方，我都還沒有辦法去輕鬆完成。」

新北藍全場6支安打得到8分，雖然分數不及前2天高，但周宗志認為打擊內容相較更好，「今天揮壞球的次數比較少，前2場雖然分數拉很開，但會追打明顯壞球，這場至少好球帶鞏固還不錯。」

在每隊打完3場小組預賽後，新北藍和高雄市成為唯二的全勝隊伍，21日開始的

8強賽同樣在三重、新莊兩地開打，尋求5連霸的新北藍要先遇上台中市，高雄市則要與屏東縣一較高下，另外在下午的賽程則是台北市對決新北白、新竹市則得交手台東縣。