周四就是冬至，不少人都會應景煮湯圓來吃，就有一名網友跟室友相約煮湯圓，但每個人對於湯底的選擇都不盡相同，有偏好黑糖水的，也有喜歡薑湯的，好奇煮湯圓還有什麼特別的湯底？貼文引起網友熱議，其中不少人也推薦用「茶」煮湯圓。

一名網友在PTT女板發文表示，眼看冬至要到了想煮鍋湯圓跟室友一起吃，每個人也分享老家吃湯圓的習慣，但煮紅白小湯圓的湯底卻各有想法，像是黑糖水、紅豆湯、桂圓紅棗、薑湯等等，最後寫出一堆湯底後抽籤決定，用了麥香紅茶煮小湯圓，「原本以為會很胡鬧，但意外的有和諧，感覺蠻新鮮的」，也好奇大家湯底都選什麼？

貼文引起網友討論，「個人認為湯圓好甜熱水就很好了」、「薑茶很常見吧，我家也是這種」、「直接買愛之味牛奶花生來加」、「紅白小湯圓就是要配紅豆湯」、「麥香紅茶配湯圓感覺好像很不錯欸」、「用過阿華田，味道還行」、「溫熱八寶粥搭小湯圓極品」、「好多種煮法...每種都想試試看」。

留言中也有一派網友分享用茶取代糖水，「我們家是用烏龍茶~~很香」、「用綠茶感覺茶香很濃，也挺好吃的」、「之前有試過用無糖綠茶，很解膩」、「今年想買無糖伯爵紅茶來煮芝麻湯圓」。