日本21歲女星平手友梨奈以女團欅坂46成員出道，退團前她都是擔任中心位，2020年退團後全心投入她憧憬的戲劇領域，最近已在拍攝與男神佐藤健合作的電影，令粉絲相當期待；豈料，在電影開拍第2天，平手友梨奈突然消失不演了，讓工作人員氣炸，佐藤健只說「不來也沒辦法」，一笑置之的態度讓網友全讚爆。

綜合日媒報導，前欅坂46王牌成員平手友梨奈，今（21日）驚喜加盟HYBE娛樂子公司NAECO，正式成為防彈少年團（BTS）的師妹，讓友梨奈的粉絲都相當開心；但原本與友梨奈合作的劇組，今日卻是氣炸了，有知情人士爆料友梨奈在開拍第2天竟然就沒出現，導致該片只能停拍。

這部電影是翻拍自《紅磨坊》，還是由蜷川實花擔任導演，平手友梨奈不僅是女主角，與她搭檔的更是最近火紅電視劇《First Love》飾演男主角的佐藤健；劇組萬萬沒想到才開拍2天女主角就閃人，至今沒有給任何說明，本人也沒有道歉，讓眾人都氣炸，唯獨佐藤健得知後，無奈地說「不來也沒辦法」，讓眾人讚嘆他一笑置之的真性情。

其實平手友梨奈過去在欅坂46裡，有「絕對C位」、「不榮質疑的王牌」稱號，但2020年初宣布退出團體，而不是像正常的「畢業」，與公司鬧翻傳聞也不脛而走。