하이브 아티스트가 된 것을 환영합니다.

하이브 재팬의 새 레이블 NAECO의 첫 아티스트 #YURINA_HIRATE

멋진 도약을 기대합니다!



ようこそHYBEファミリーへ!これから共にする新たな航海を楽しみにしています!



We’re so glad to have you join our HYBE family as our first artist at NAECO. pic.twitter.com/9J3KQGWngP