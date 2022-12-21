許多人搭車通勤時可能都曾遇過讓人不舒服的同行乘客。一位平常都需要通勤的網友分享，自己通勤時最討厭遇到的6種老人，包括「不排隊上車」、「搶位置撞人」、「不等停好車才移動」、「先上後下」、「要求讓座」、「大聲聊天」。而在這其中，搶位置撞人被公認為6種之中最討人厭的！

原PO在Dcard發文說明，一、不排隊上車，公車排隊不是硬性規定，不過就連有劃線的捷運，大家有秩序排隊時，他也常常看到老人為了先上車直接把人擠開；二、搶位置撞人，老人因為站不住需要座位，「但他X的說借過很難嗎？直接撞是怎樣？」；三、不等停好車才移動，公司常有急煞或轉彎，不少司機都會提醒按下車齡、車停好後再移動，不過很多老人會在公車行駛間移動又抓不住握把，撞到別人也不會道歉。

原PO繼續指出，四、先上後下，很多人到站時不等乘客下車就急著擠進去，結果導致車門交通阻塞；五、讓座問題，就算是博愛座也沒有義務要讓座；六、很多老人都喜歡在車上大聲喧嘩、聊天。原PO強調，雖然這不代表其他年齡層沒有這種人，「但真的沒遇過有素質的老人」。

對此，許多人紛紛回應，「沒素質的人變老了而已」、「我也覺得愛搶位置的人超煩，正如你所說，不讓車上的人先下車，自己插隊撞人先搶著上去找座位」、「搶著插隊上車是真的不懂，然後又擋在走道乘客直接塞車，老人一定都有位子啊先讓年輕的往後面座位走不行嗎」。