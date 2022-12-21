九合一選舉綠營慘敗，副總統賴清德同額參選民進黨主席，聲明將完成4項工作：重整旗鼓、深刻檢討、廣納人才、守護民主。媒體人謝寒冰今(21日)在《盧秀芳辣晚報》節目表示，民進黨真正的鬥爭會在過完年後，賴清德等蔡英文民調低到一個程度，就會開始名正言順地奪權。

「他現在競選民進黨主席，所以這4項顯然是針對民進黨來改革的。」謝寒冰表示，所以他的第4項在告訴我們，民進黨現在一點都不民主。廣納人才，表示民進黨現在沒有人才，都是一堆走狗廢物（主持人盧秀芳：都是要反向思考）。「然後深刻檢討，我笑你不敢啦！有種你檢討蔡英文啊？你忘記上次怎麼被打成豬頭？要不要這次再來一次？」當2、3、4點都做不到的時候，重整旗鼓也根本不可能。

謝寒冰說，民進黨現在不是有吳怡農在選舉？賴清德要跟黨員報告最好的方式，不是去幫吳怡農助選嗎？他先幫吳怡農站上立委的位子之後，不是還沒黨主席投票就先立下大功嗎？表示大家都跟農農切割得很開，現在整黨忘記一個人，他(吳)還被叫小英男孩，結果現在小英不認識這個男孩。

「賴清德這次同額競選一定會上，可是我覺得真正的鬥爭還沒有開始。」謝寒冰指出，真正的鬥爭會在過完年後，因為現在黨內暗潮洶湧，蔡易餘為什麼敢跳出來？還有陳明文，英系的大將一個個跳出來。

謝寒冰認為，賴清德還是耐不住性子，還是那個死個性，有仇必報，但是他現在還會相對低調。等到過完年之後，他覺得他羽翼豐滿了，覺得反對蔡英文(的人)夠多了，那個時候他會出來。

盧秀芳提到，可是行政資源還是在蔡英文手上？「是沒有錯！」謝寒冰強調，他現在就是看準了，蔡英文的民調恐怕會一路走低，很多人都認為37.5％不是蔡英文最低，她會持續往下走，當走到一個程度，民進黨內部產生焦慮感的時候，因為蔡英文這次沒有要選了，她沒有連任的問題，所以這次賴清德會名正言順地奪權，「大家看著好了！」