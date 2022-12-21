烏克蘭的一批小部隊，從尼古拉耶夫州最南端的金本沙嘴沙洲(Kinburn Spit)，對當地駐守的俄軍發動攻勢，其間還動用到9公斤的「溫壓彈」，該種炸彈會造成明顯的巨大火球與衝擊波，當地的俄羅斯守軍，竟以「核武器」來形容。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據報導，士氣低落的俄羅斯士兵，談論一架神秘的烏克蘭無人機，向他們的陣地投下了「核武器」，造成數十名士兵死亡，架構的防禦陣地被徹底摧毀。

在襲擊中倖存下來的俄軍士兵，在社交網絡上寫道：「一架巨大的無人機出現在陣地上空，並投下一枚炸彈，隨後巨大的火球和塵土升起，就像原子彈一樣。」

烏克蘭尼古拉耶夫地區州長維塔利•金(Vitaly Kim)證實烏克蘭在金本沙嘴的軍事行動，並解釋所謂的核武器，是9公斤溫壓彈。

他說：「佔領者稱烏克蘭武裝部隊使用戰術核武器，這真是荒謬可笑。那是9 公斤重的溫壓彈，由我們自己開發，並做了一些改進。」

顯然，烏克蘭工程師已將運貨的中型無人機，改裝成無人轟炸機。

溫壓彈是一種油氣彈，根據不同的配方，特別強調瞬時的快速燃燒，消耗燃燒核心區域的氧氣，同時，高溫造成的氣體膨漲，會造成明顯的衝擊波向外擴散，之後外圍空氣又會訊速填補進中間的空空區域，產生兩度與三度的衝擊波傷害。溫壓彈會形成明顯的蘑菇雲，看起來與核武器的爆炸模樣有點類似。