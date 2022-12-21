大陸官方的防疫口徑開始現放鬆跡象，推估明年企業盈利將重拾增長。市場情緒出現明顯改善，大陸的疫情封控出現鬆動，市場預估之後或會有進一步開放措施，大陸股市長線看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，根據券商預計2023年全部A股歸母淨利潤同比增速有望達到10～15％。從資金面看，2023年下半年美國升息有望停止、大陸微觀資金面有望邊際改善。諸多積極變化推動下，A股表現可期。

先機中國基金投資組合經理車強表示，房地產行業在政策利多的加持下，將繼續反彈，同時，網路業在短期內也將是潛在的贏家，此外，消費的復甦將推動受惠於「重新開放」的反彈，雖然第一輪的價值重估可能是投資氣氛所驅動的，而非企業獲利或銷售業績所驅動，但這應該會在3月的兩屆會議之前改變，12月的工作會議也可能會針對重新開放的計劃提供更多的指示。

車強表示，大陸式的重新開放比西方的重新開放是否花費更長的時間還有待觀察。然而景氣復甦確實已經萌芽，我們對大陸股市到明年第一季的前景都保持樂觀態度。我們預期最快將在12月內看到這方面進一步的措施，並在3月得到更明確的指引。