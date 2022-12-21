有民眾施打莫德納次世代疫苗後，前往他縣市衛生所施打流感疫苗卻被已施打過流感疫苗後遭拒絕，質疑北市合約醫療院所上傳錯誤接種紀錄。對此，台北市衛生局說明，該民眾9日已至北市合約所接種莫德納次世代疫苗，接種紀錄當天即上傳，也查無施打流感疫苗註記紀錄，並已安排該民眾接種流感疫苗。

有媒體報導，民眾在9日施打莫德納次世代疫苗後，19日赴新北市樹林區衛生所施打流感疫苗，卻以已經施打過流感疫苗被婉拒，事後致電北市衛生局，被告知有問題得自行向樹林衛生所處理。該民眾認為疫苗施打註記由公家單位處理，為何搞得像是在處罰人。

衛生局解釋，該民眾於12月9日前往北市合約院所接種莫德納次世代疫苗，再以全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）進行接種資料核對，經衛生福利部疾病管制署確認該民眾預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗，診所已於施打當日上傳接種紀錄，系統內並無流感疫苗相關上傳或註記紀錄，符合施打流感疫苗規定，故已安排該為民眾接種流感疫苗。

衛生局提醒，截至20日為止，北市流感疫苗僅剩2000多劑，若民眾有流感疫苗接種需求，可至台北市政府衛生局網站—流感疫苗專區查詢仍有流感疫苗之合約醫療院所資訊（https://reurl.cc/devN5D），接種前先電話洽詢醫療院所，以免徒勞往返。