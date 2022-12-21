一名女網友稱她日前到台中某市場發現有攤位賣發熱褲，一問價格得知一件1680元，後來她再逛一會後決定離開，老闆突說「你只是逛逛而已？」她回應「我一定要跟你買？」最後老闆當眾罵她「爛人」，她則決定拍照提告公然侮辱；其他網友認為價格偏貴，「不如去百貨公司買服務態度還好一點」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前到台中某市場發現一攤發熱褲攤商，她上前摸材質並詢問價格，老闆疑似認為她沒錢，就直接喊出1680，她點頭後走進店內逛了一會，沒看到喜歡的物件後準備離開，老闆突然問她「你只是要逛逛而已嗎」，她回應「我一定要跟你買嗎」，沒想到老闆接下來竟罵出「爛人」。

該女網友原本沒多加理會，騎車離開，後來越想越生氣，回去攤位拍照時，老闆看到她又再罵一次「爛人」，她事後PO文分享此事，強調當下沒有亂翻老闆的商品，只是單純沒看到喜歡的就被罵，目前已報警提告公然侮辱，「我自己在夜市做生意的，我還第一次遇到這種人」。

其他網友留言「這種店面的衣服賣1600誰會買啊」、「傻眼，1680市場基本有一半會不買吧」、「1680不如去百貨公司買服務態度還好一點」、「老闆是不是吃到炸藥」、「1680！是有鑲金條在裡面嗎？無印良品的也沒那麼貴吧」，原PO後來補充老闆是故意報高價格，上公司網站查根本沒這麼貴。