大陸證監會日前召開黨委會議，傳達中共中央經濟工作會議精神，提出推動企業境外上市制度改革實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落實；從市場准入、訊息披露、持續監管等方面，進一步落實對國企、民企一視同仁、平等對待的要求等。

香港信報21日報導，大陸證監會要求，推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境；引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度。

房地產方面，證監會表示，要全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具；更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。同時，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組；加快打造保障性租賃住房REITs。

證監會指出，大陸政府關於優化疫情防控措施、推動平穩轉段的決策部署將給經濟恢復帶來積極影響，預計2023年大陸社會生產、生活秩序會加快恢復，經濟活力將加速釋放。