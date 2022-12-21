55歲大陸男星王勁松演技精湛，年少時從話劇團發跡，後在影視劇中多出演配角，參演作品有《琅琊榜》、《大軍師司馬懿之軍師聯盟》、《鶴唳華亭》等等，並榮獲華鼎獎最佳男配角獎、華鼎獎最佳男主角獎、金鷹獎最佳男演員獎，演技備受業界肯定；今（21）日他突發文表示媽媽被疫情帶走，93歲的高齡父親仍發著燒卻只能無助等待。

王勁松今在微博發文：「每天的這個時間，是我跟媽媽視頻（視訊）的時間。媽媽被疫情帶走了，這個電話，再也撥不通了」，他沉痛訴說喪母心情，而父親也不幸染疫，「93高齡的父親燒了四天，無助地等待，相信他能熬過去」，這番話一出讓許多人感同身受，目前大陸許多地區都有不少確診案例，許多民眾因為確診只能自備止痛藥在家隔離，網上還有許多人染疫後產生後遺症。

許多網友送上安慰，王勁松統一回覆：「謝謝你們每一個人給我的溫暖，希望大家多關注下身邊的老人，醫療資源藥物儘量先留給兒童和老人，老人大多有基礎病，感染之後是有生命危險的」。

王勁松透露母親因疫情病逝。（圖／微博）

粉絲在底下留言：「王老師也要保護好自己」、「家裡有老人，最怕這種事發生…」、「我爺爺奶奶去打點滴都排不上號，反覆高燒關節疼頭疼，老人真的好遭罪」、「小孩的發燒藥現在都被炒到兩千多一瓶了」、「有基礎病的老年人真的不可以跟新冠沾一點點邊」、「此時此刻特別理解你這句話，疫情期間買藥太難了，對於老人家來說真的是很大的考驗」。