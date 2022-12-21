寒流來襲，許多人都喜歡去泡湯暖暖身子。不過一名女網友表示，男友一家人去泡湯時，兄妹倆竟然獨享一間湯屋，且妹妹還是穿著比基尼，女網友聽了完全不能接受，貼文曝光後，也意外引發兩派網友論戰，「到底有什麼毛病！A片看太多喔」、「誰在乎妹妹是不是家人？男女有別都成人了，本來就要有界線啊！」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近天氣冷颼颼，男友全家人一同去泡湯，男友的爸媽在一間湯屋，男友則和妹妹單獨再另一間泡湯，雖然兩人都有穿泳衣，男友妹妹穿的是比基尼款式，即便是家人，但還是讓原PO覺得介意，只好上網尋求其他網友的意見。

文章曝光後，一票網友留言狂酸，「片子看太多嗎？他們是親兄妹，又不是乾的」、「身為有哥哥的人，光是看到我哥沒穿衣服都嫌棄，穿泳褲下面那包根本不想看」、「不就跟泡大眾湯一樣嗎…只不過沒有陌生人罷了」、「到底有什麼毛病啦！A片看太多喔」。

不過也有人抱持相反意見，「大眾浴池可以，但包廂式的湯屋不行吧？」、「我自己是比較保守的家庭，最多只能接受同性別的長輩」、「誰在乎妹妹是不是家人，男女有別，都成人了，本來就要有界線啊」、「如果是我跟我哥單獨這樣泡，我會覺得不舒服」、「我家也很常泡湯屋，但是我跟我媽一間，我爸跟我哥一間」。