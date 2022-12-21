大陸山東省臨沂市當地有個特殊的習俗！有名婆婆在媳婦剛辦完婚禮後，不斷提醒媳婦婚後第三天要「早起掃地」，沒想到，該媳婦一早起，便看到婆婆不僅在家中地板丟滿紙屑、彩花，竟然還撒了一大疊的真鈔，而這名婆婆也表示，這叫做「掃福」，是要媳婦把錢掃進來，將錢財留在家裡。

綜合陸媒報導，山東省臨沂市有名才剛辦完婚禮不久的新娘，就被婆婆提醒結婚後第三天要「早起掃地」，而她也在結婚第三天，真的早起要掃地，原本不想早起的她，竟然發現婆婆在家中地板丟滿紙屑、彩花，重點還撒了一大疊的紙鈔，瞬間讓她看到愣住，對此，婆婆也表示，新娘子剛嫁過來，婆家要在地上舖錢讓媳婦清掃，這叫做「掃福」，意思是要媳婦把錢掃進來，錢財留在家裡。

而她也表示自己從未把家裡地板掃的如此乾淨，還找老公趕緊將自己掃地的畫面拍起來，留下「掃最貴的地」的這一刻。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「就是告訴妳以後做家事都是妳」、「錢到位，做牛做馬都願意」、「目的就是讓媳婦彎腰低頭，或許婆婆沒這個意思，其本質就是如此」、「讓老公去掃，把錢給我不就行了」、「若是我單獨撿錢，垃圾還是留下」、「為了這些錢犧牲尊嚴，算了吧」、「更像給新娘一個下馬威」。