24歲烏克蘭網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）和大馬男星祖雄從P友轉正後，時常拍攝情侶相關的影片，甜蜜又不做作的互動備受網友喜愛。近日他們上YouTube頻道「反骨男孩」，與酷炫、柔柔體驗「交換情侶」一日，佳娜主動示範舔祖雄眼球示愛的過程，讓酷炫嚇得大呼：「真的有種被侵犯的感覺！」

為了拍攝一日交換情侶，酷炫把柔柔交給祖雄，當起佳娜的「偽男友」，先陪女方到學校上課，再到包廂網咖約會；而祖雄和柔柔的行程為傳統市場採購食材，再回祖雄的住所煮菜。酷炫帶佳娜到包廂網咖前，暗示這裡是去完夜店就可以帶女生續攤的地方，佳娜面露驚訝，接著爆料：「你跟祖雄很像，他第一次（約會）跟我說要不要泡溫泉，8月超熱」，她當時有答應祖雄，認為都出來約會了就試試看。

在包廂內，佳娜對酷炫示範在家調戲祖雄的方式，「他看電視我就會幫他抓奶頭，再抓他的臉舔他的眼珠」，酷炫被佳娜舔後，震驚到說不出話，過幾秒才緩緩吐出：「我有點被嚇到，真的有種被侵犯的感覺！」接著問佳娜也愛被舔？她邊搖頭邊回：「我不喜歡，我覺得好噁心！」被酷炫虧雙標。

祖雄和柔柔飯後坐在沙發聊天，祖雄問女方平常會不會玩角色扮演？柔柔說不太會後反問回去，祖雄則爆料：「我跟佳娜超愛！」笑說有次還因此玩到吵架。柔柔再問兩人的房事次數？祖雄回：「一個禮拜有四次。」被柔柔笑虧：「你不是36歲？你體力很好耶！」祖雄笑說：「我有在健身！」

後來兩對情侶打視訊電話確認目前的狀況，酷炫看到柔柔被祖雄勾著，坦言：「有點吃醋耶！怎麼會這樣」，祖雄得知酷炫加行程帶佳娜到私密包廂，也略帶醋意的追問原因。

網友看完後留言：「敢把柔柔交換出去也是蠻敢的欸」、「兩個男生都吃醋了，反而女生看起來還好，下次可以佳娜祖雄跟湯宇蕾菈互換」、「佳娜效果超好，好好笑」、「感覺兩組交換的很開心喔，但真另一半又很生氣，真是矛盾啊」。