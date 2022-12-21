國立陽明交通大學日前舉辦校徽徵選活動，初選時曾因為一個作品激似麻將裡的「三筒」引發熱議。今（21）日校方宣布在校務會議上選出新校徽，完整結合原本兩校希望能夠保留的舊校徽元素，隨即引發學生及校友們的熱議。陽明交大說明，未來公告後若1個月確定無著作權爭議，後續進行字型等細部微調，「我們的新校徽就是它了」。

根據陽明交大官網說明，新校徽作者是「台灣交通大學校友總會」的陳俊秀，他說明該圖案合併了原有兩校校徽的重要元素：蛇與鐵鎚於視覺中央纏繞，傳達兩校結合意象；外圈以齒輪圍繞，內圓視覺概略切分為上下兩個意象，上方為陽明的飛蛇展翅，下方為交大穩固的鐵砧。

對此，許多網友紛紛回應，「終於！那請問我們去年畢業的可以換畢業證書了嗎？」、「期待明年的徵選」、「太好了，希望去年畢業的能提供新的畢業證書，謝謝」、「校徽挺不錯，但字型似乎可以再行斟酌」。

據了解，當初舉辦校徽徵選活動時，陽明大學希望優先保留象徵醫學的單蛇杖、翅膀元素，交大則希望優先保留齒輪、鐵鎚、書本等，新校徽則是融合兩者元素，將蛇纏繞於鐵鎚的握柄上，象徵兩校結合。