九合一綠營慘敗，但後續似乎仍在針對敵營司法追殺，日前的新竹市長當選人高虹安助理費案，及近日的苗栗縣長當選人鍾東錦案都是。國民黨台北市議員徐巧芯21日在《新聞大白話》節目表示，過去她擔任前總統馬英九發言人時，就發生過馬英九還沒收到起訴書，但媒體就先拿到的情形。民進黨執政下的司法，經常發生政治相關的案子先被審理，給人的感覺就是輸不起在「跋歹筊」，大家只會覺得民進黨根本沒有檢討。

「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。這句話就是用在整個(蔡)政府身上的！」徐巧芯表示，民主就是選舉完後要輸得起，要有政治運動家的精神，可是現在怎麼給人家的感覺就是你在「跋歹筊」，就是好像輸不起了，現在高虹安贏了，然後你就用司法檢調去追殺她。鍾東錦贏了，你就用檢察官去提當選無效之訴。

徐巧芯指出，這些當然都可以調查，但是我們看到的是，前面發生的案子沒有被審理，後面發生的案子優先被審理。大家關注的案子後被審理，當然大家就會認為這有沒有所謂政治判案的問題。就像中姐張淑娟告媒體人周玉蔻的案子，選前有多少人關心，她也去按鈴提告了，請問這案子目前辦理進度到哪裡了？沒有任何聲音，可是跟政治相關的，什麼鍾東錦、高虹安，每天透過媒體放話，放出對他們不利的資訊。

徐巧芯強調，就算最後法官判決是公正的，可能他們最後是沒事，可是在整個過程裡面，他們的公信力、民意、輿情已經受到一定的損傷，請問誰要來賠？「我之前做馬英九發言人，有好長一段時間都是這樣」，最近因為這兩個案子，還回去看以前發言的新聞稿，每次都是這樣。有一次馬英九的起訴書，連他自己都沒拿到，媒體就先拿到了！這種案子也是所在多有。

徐巧芯直言：所以民進黨不要讓大家覺得，你是一個輸不起的政黨，這樣大家只會覺得，你根本沒有檢討！