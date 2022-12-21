總獎金新台幣500萬的TLPGA年終賽2022台灣大哥大女子公開賽，21日展開首輪競桿，旅日高球新秀吳佳晏在林口東華球場飆出7隻小鳥、全天沒有吞下任何柏忌，暫時以65桿佳績單獨領先，兩周前在美國LPGA的Q Series中過關斬將、取得2023年球季參賽資格的侯羽桑，則以68桿與今年已經進帳2座台巡賽冠軍的洪玉霖並列第二。

吳佳晏一下場就銳不可擋，前9洞先進帳3記博蒂，後9洞再添4隻小鳥，以65桿佳績開出紅盤，賽後她表示，這場比賽的距離與她在日本的比賽相比感覺稍微短了一點，「不過今天風勢滿大的，日巡比較不會碰到這麼大的風，我在距離與選桿方面都還算得滿準的、打得滿順的，球路都有照我的意思走。」

由於吳佳晏的贊助商國寶集團恰好已買下並進駐東華球場，因此這場賽事也算是她的主場；儘管如此，吳佳晏透露她雖然常來這裡練球，但個人過去在東華比賽成績一直都不理想，因此這次能在陰天起風的天候下打出個人高球生涯次佳的65桿成績（之前單回合最佳成績為64桿），她感到相當開心。

擁有中華民國與紐西蘭雙重國籍的洪玉霖，之前都以紐西蘭籍身份出賽，最近將登錄身份改回中華民國籍。洪玉霖首回合表現相當穩健，打完16洞靠3記博蒂成績來到低於標準桿3桿，標準桿5桿的第17洞她第3桿從沙坑旁切球，差點直接進洞，最後輕鬆一推再添一隻小鳥，成績追上侯羽桑、落後吳佳晏3桿，洪玉霖說：「今天抓鳥的機會不少，該推進的最後都有推進洞。」