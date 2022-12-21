大陸央視網21日報導，大陸國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間；確定加強重點商品保供穩價措施，保障群眾生活需求；部署持續做好穩就業保民生，兜牢民生底線。

會議指出，今年穩就業穩物價、穩住經濟大盤工作成果極為不易。當前經濟恢復和回穩，但基礎還不牢固。要落實中央經濟工作會議精神，貫徹中共中央、大陸國務院部署，堅持發展是第一要務，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。

會議表示，實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運行由下滑轉為回穩發揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應空間，現在工作做好了對明年穩增長也會起更多成效，要抓住時間視窗，狠抓政策落實。

一、對落實穩經濟一攬子政策措施抓好填平補齊，確保全面落地。

二、推動重大專案建設和設備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的不得停工。

三、堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展。落實支持剛性和改善性住房需求和相關16條金融政策。隨著優化調整疫情防控措施的有序推進落實，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為明年經濟增長打好基礎。近期有關部門要再次督導地方落實穩經濟一攬子政策措施，扛起穩增長責任，推進「放管服」改革，協調解決問題。

會議稱，元旦春節臨近，要繼續抓好生活品保供穩價。盡快解決有的地方物流「最後一哩路」不暢問題。壓實「米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，確保雙節生活品供應充足和物價平穩。切實保障群眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，合理進口急需品。

會議強調，要抓實穩就業保民生。突出保市場主體穩就業，落實助企紓困舉措。扎實做好大學畢業生就業工作。整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工節後及時返崗。支持以創業帶就業。要做好困難群眾生活保障，及時足額發放各類救助金，對因疫困難群眾予以臨時救助，保障好受災困難群眾基本生活。