白俄羅斯今天發布一項命令，東南部和俄羅斯與烏克蘭接壤的戈麥（Gomel）州部分地區將暫時限制進入和停留。

路透社報導，白俄羅斯政府在官網公布「戈麥州的洛耶夫斯基區（Loevsky）、布拉金斯基區（Braginsky）以及科尼基區（Khoiniki）等邊界區域將暫時限制進入、停留及移動。

莫斯科2月攻擊烏克蘭首都基輔失利，當時俄軍利用白俄羅斯作為跳板，近幾個月來，俄羅斯和白俄羅斯的軍事活動日益增加。

白俄羅斯政府未透露這項管制措施將持續多久，但表示，這項命令不適用於這些地區的官員、勞工和居民。

白俄羅斯10月11日在戈麥州展開所謂的反破壞演習。4天後，俄軍抵達白俄羅斯，加入一支由這兩個鄰國共組的區域部隊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日抵達白俄羅斯訪問，這是蒲亭自2019年以來首次訪問白俄羅斯。基輔當局憂心蒲亭此舉意在施壓白俄羅斯，要求開闢入侵烏克蘭的新戰線。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111221