台灣民意基金會近日發布最新民調，民眾盼望蘇內閣總辭的意向破五成，蔡英文總統的認同度也從10月的51.2%暴跌到37.5%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日就表示，「我們一般來講，只要低於35％的話，這就叫執政死亡線的邊緣，如果35％再向下，這個政權就完全完蛋了」。

吳子嘉20日在網路節目《關鍵時刻》中表示，這個蔡英文的民調下滑是一個頹勢，是往下走，找不到後面向上走的理由在哪，這就是「死亡交叉」。吳子嘉更強調，「這死亡交叉的結果如果再更大的話，就會對蔡英文的政權會非常不利，而且對下一任的總統候選人是極大的困難，這個趨勢不會停，因為目前沒有止跌的方案」。

吳子嘉更接著說，「按照我們一般來講，只要民調低於35％的話，這就叫執政死亡線的邊緣，如果35％再向下，這個政權就完全完蛋了」。吳子嘉最後也坦言，「目前已經看到這個危機的苗頭已經開始了，若是真的輸到2024，那民進黨明年的總統大選就結束了」。