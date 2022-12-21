2022年即將落幕，中國人民銀行行長易綱表示，新的一年要加大穩健貨幣政策實施力度，保持廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。並持續推進債券市場高水準對外開放，落實好便利境外機構投資者投資中國債券市場的舉措。

華爾街見聞21日報導，人行行長易綱20日主持召開會議，傳達學習中共中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。

會議提出，當前要著重抓好以下工作任務：一是精準有力實施好穩健的貨幣政策，要綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持金融體系流動性合理充裕。加大穩健貨幣政策實施力度，保持廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。持續釋放貸款市場報價利率（LPR）改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動企業融資成本穩中有降。優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

二是加大金融對境內需求和供給體系的支援力度。充分發揮貨幣信貸政策工具功能，有力支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和符合國家發展規劃重大項目建設。堅持各類所有制企業一視同仁，引導金融機構切實加強和改進金融服務，進一步解決好民營小微企業融資問題。

三是推動金融平穩健康運行。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策，滿足行業合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求。引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質大型房企風險。

此外，提升平台企業金融活動常態化監管水準，引導平台企業金融業務規範健康發展，支援平台企業發揮場景、資料和技術優勢，在推動科技創新、提升國際競爭力、擴大國內需求等方面發揮更大作用。

四是深化金融改革開放，進一步完善准入前國民待遇加負面清單的管理模式，營造市場化、法治化、國際化一流經商環境。持續推進債券市場高水準對外開放，落實好便利境外機構投資者投資中國債券市場舉措。