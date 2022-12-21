2022台豐ADT公開賽將於22日到25日在彰化台豐高爾夫球場舉行四回合72洞比賽，總獎金為美金20萬元（約新台幣600萬元），是今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，冠軍選手可獨得美金3.5萬元（約合新台幣105萬元），共有13個國家120位好手參賽角逐冠軍獎盃。

這是台豐ADT七屆以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。俞俊安是首位參加這項賽事的台灣美巡現役好手，也成為本賽事焦點人物之一，首度參賽的俞俊安提到，台豐球場的果嶺速度很快，與美巡賽的差不多，坡度起伏大很陡，實具挑戰性。

台豐ADT公開賽2019年那屆結束後，因為全球薪慣肺炎疫情關係，雖然台灣的高球賽因為防疫政策得宜，仍可以照常舉辦，但是外籍選手入境隔離措施較繁複，因此2020及2021連續兩年，台豐ADT暫時停辦，但是台豐球場董事長林伯實仍然連續兩年舉辦台豐男子公開賽，讓國內球員有舞台發揮。

隨著外國人士入境規定放寬，本屆台豐ADT公開賽有120位國內外好手齊聚一堂競逐冠軍獎金與獎盃，包括64位外籍選手、53位國內職業選手與3位業餘球員，選手來自13國包括澳洲、中國大陸、英國、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、瑞典、泰國、美國及地主台灣。

21日開賽記者會上，林伯實特別宣布一項好消息，今年這場比賽是台豐ADT最後一次舉辦ADT賽，明年將升級加入亞巡賽，成為明年亞巡賽的一站；另外，今年的果嶺速度將達11，成為賽史上最快速果嶺，選手們可以盡情在此高度挑戰性的球場，發揮出最好球技與成績，同時也享受台豐球場的建築與景觀設施帶來的生活風格。