球王梅西率領阿根廷在本屆世足抱走大力神盃，成為隊史第3冠，也是為他生涯最後一舞締造傳奇。還記得確定贏球的那一刻，轉播無意拍下，觀眾席兩名金髮辣妹嗨到褪去上衣，露奶慶祝。如今阿根廷大街再現全裸女，頂著黑髮、全身一絲不掛，在眾目睽睽之下盡情熱舞。

2022世界盃決賽圓滿落幕，現在阿根廷國內宛如不夜城，超過400萬人群湧進首都布宜諾斯艾利斯一睹英雄繞境，不過也因為街道、高架道路萬頭攢動的景象太驚人，球員們只好改搭飛機遊行。

現在阿根廷國內宛如不夜城，超過400萬人群湧進首都布宜諾斯艾利斯一睹英雄繞境。(圖/美聯社)

全裸女現蹤該市最具代表性的地標「方尖碑」(Obelisco )附近。(圖/路透社)

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這段畫面近日在推特被瘋傳，這名帶著墨鏡的黑髮女子極為神秘，3點全露在擠滿人的街道上展現身材，地點就位於該市最具代表性的地標「方尖碑」(Obelisco )附近。可以看到女子光著身體，高舉雙臂、扭腰擺臀跟著慶祝，似乎毫不在意周圍還有帶著小孩的家庭，目擊者也被她詭異行徑吸引，看得目不轉睛。

報導指出，這似乎是阿根廷獨有的慶祝方式，「世紀球王」馬拉度納(Diego Maradona)2010年時也曾許下承諾，若國家取得世界盃冠軍，他就要脫掉衣服、繞方尖碑跑一圈。此話一出，也引來阿根廷模特兒薩拉查(Luciana Salazar)回應，「我會和你一起去」，只可惜當年在8強戰中以0:4敗給德國。