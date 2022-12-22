衛福部長薛瑞元接任以來脫序金句連發，甚至對進口次世代BNT雙價疫苗的呼籲，離譜說出「聽起來像是BNT的推銷員」，引發各界批評。國民黨立委鄭麗文21日在臉書發文痛批，政府浪費納稅人十幾億買連三期試驗都沒做的高端疫苗，沒人要打只能報廢了170多萬劑，誰看起來才像推銷員？

「誰才是推銷員？」鄭麗文表示，永齡基金會創辦人20日晚在臉書上質疑台灣還沒有BNT次世代疫苗，讓他的母親無法接種追加劑。薛瑞元21日到立法院備詢時被問到這件事情還大酸「這是他講的嗎？聽起來像是BNT的推銷員」，才又表示政府會再評估是否有需要。

鄭麗文仿照民眾黨發言人楊寶楨反擊的金句大酸：「好了啦高端門神！哪個推銷員會自費買BNT給人民打？」她還說，諷刺的是，政府竭盡所能保護的高端，最後居然還是用免疫橋接代替傳統三期臨床試驗，還找不知道哪裡來的專家投票決定高端有沒有保護效益。

「明顯護航高端、幫高端大開後門！」她提到，國民黨2021年7月向台北地檢署告發衛福部前部長陳時中、食藥署長吳秀梅「違法圖利高端公司」，台大醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎還脫口說出：圖利廠商，天經地義。同年7月，高端疫苗被爆出在產能擴大情況下有高比例疫苗產品遭退貨，雖然高端出面否認，吳秀梅卻幫忙緩頰說：被退貨的搞不好是更好的產品。

鄭麗文指出，2021年10月，在指揮中心記者會現場問記者等哪牌疫苗？陳時中一聽到「高端」馬上開心大喊：下午帶你去打！還有高端股票跳水跌停的時候，蔡EE立馬親上火線澄清沒炒股！又查都不必查？所以到底誰才是推銷員？民進黨才是高端門神、採購員、推銷員、業務吧？

鄭麗文強調。最搞笑的是，明明防疫排名最後在全球吊車尾，陳時中卻在卸任衛福部長以後，在專訪時表示如果在防疫過程中給自己打分數，整體防疫85分、疫苗採購至少會有90分？拿老百姓的納稅錢買一個連傳統三期試驗都沒做的高端，沒人要打只能報廢了170多萬劑，十幾億直接放水流，跟民間團體自掏腰包來幫助台灣人民相比，誰看起來才像推銷員？「BNT有國際認證，高端有嗎？」