中國國務委員兼外交部長王毅21日在北京與澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話，此次雙方會晤被外界視為是近年中澳關係的重大破冰。

王毅指出，兩國不存在積怨或根本利害衝突，完全可以成為相互需要的合作夥伴。他呼籲共同落實好兩國領袖重要共識，回歸初心、校準航向、重整行裝再出發，推動雙邊關係進一步改善並可持續的向前發展。

香港經濟日報21日報導，中國外交部新聞稿指出，王毅在會面時表示，50年前的今天，中澳兩國簽署建交公報，黃英賢此次到訪恰逢簽署建交公報50週年，具有重要象徵性意義。中澳關係曾長期走在中國同先進國家關係前列，但過去幾年，兩國關係遇到的困難和挫折是雙方不願看到的，其中的教訓要充分汲取。

王毅強調，中澳雙方不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴，保持中澳全面戰略夥伴關係穩定，符合兩國人民和亞太地區利益。

報導稱，本次會面前夕，黃英賢先在釣魚台國賓館與澳洲駐中國大使傅關漢會面，兩人在花園散步時，黃英賢指北京的融雪速度很慢。當在場記者問及是否預期與中方打破僵局時，黃英賢表示，希望恢復澳中年度領袖會議，以及財長及貿易部長的定期會面安排，她並表明希望中方取消貿易制裁、關注中國人權狀況。