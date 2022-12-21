參與民進黨主席補選的副總統賴清德，21日晚上召開首場「向黨員報告」座談會，他強調，這次參與黨主席選舉，承擔民進黨挫折後的改革責任，他認為傾聽基層的心聲是第一要務。未來他擔任黨主席不會閃避，「各項問題，該停止就停止、該改變就改變、該加強就加強，民進黨要重新得到人民的支持」。

賴清德21日晚間在臉書表示，非常感謝新北市的黨員鄉親和黨公職，在寒冷的天，用寶貴的時間出席今晚的黨員座談會，「每一位黨員先進的鞭策和建言我都銘記在心」。接下來他會巡迴全台灣各縣市，傾聽基層心聲、也向大家報告參選理念。

他說，民進黨創立於威權時代，是台灣這塊土地第一個本土政黨，爭取民主的過程，許多前輩付出血淚，讓他非常欽佩，因此他決定加入民進黨，他熱愛這個政黨。1996 年台海危機，全台人心惶惶，他也熱愛國家，所以接受民主前輩的呼籲，棄醫從政，和黨內同志共同為台灣打拚。

賴清德指出，今年九合一大選，民進黨遭逢挫敗，民進黨的危機也威脅到台灣的發展，身為民進黨一份子，也是執政黨的一員，無法推卸責任，「所以我決定參選民進黨黨主席，團結民進黨、和基層站在一起，帶領民進黨重振旗鼓，贏回下一階段的勝利」。

他認為，這場選舉的結果，就像是礦坑中的金絲雀，是民意對民進黨的警告。我們要重視、珍惜選民的鞭策，用正確的態度看待這場選舉結果。

賴清德指出，首先，民主就是人民作主，我們要誠懇接受國家主人的決定，從失敗中得到教訓，審慎面對社會各界的批評，誠意提出對策解決。未來他擔任黨主席不會閃避，各項問題，該停止就停止、該改變就改變、該加強就加強，民進黨要重新得到人民的支持。

第二，失敗卻不能失志，失敗也不能放棄從政初衷，每一位民進黨公職一定要繼續在崗位上，專業問政、深入基層、持續服務。雖然民進黨選舉失利，但台灣人沒有輸，民主得到勝利，所以我們要拿出志氣繼續努力。

第三，不能因為失敗而失去使命。過去民進黨在威權時期創黨，為民主打拚是我們的使命。現在，我們有三個新使命，他會和大家一起努力。首先是守護台灣主權、維護台灣民主自由的生活方式、勇敢面對中國威脅。第二項是面對氣候變遷，因應國際上各項氣候危機的制度。第三項，民進黨必須在疫後經濟的處境下，幫助受到衝擊的中小企業、團結協助每一位需要幫助的人。

他認為，這場選舉的結果是人民給民進黨的機會，透過人民的鞭策，從失敗中學到教訓，從教訓得到改變的機會，民進黨才能永續得到人民支持。

賴清德重申，未來參選黨主席，他會完成四大工作：首先重整旗鼓，協助穩定政局，贏回下一階段的勝利；第二，秉持清廉勤政愛鄉土精神，加強社會連結和青年交流，讓執政團隊的政策能更妥善、更接近民意。第三，廣納人才，培養年輕人，並且創立公平的機制，讓黨內世代交流合作，讓黨生生不息，力量一棒傳一棒，民進黨才不會辜負台灣人的期待。第四，帶領民進黨所有同志，守護台灣這塊土地，促進民主、和平和繁榮。

他感謝所有黨員先進，為了民進黨的未來發展，為了台灣未來的前途給予民進黨建言。「我相信，只要我們團結一致，一定能達到我們的目標」。