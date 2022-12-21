聖誕佳節即將來臨，處處充滿濃郁的節慶氣氛，T1聯盟台南台鋼獵鷹將在24日及25日以聖誕節為主軸，打造「SUPER I DOOR」主題周，兩場賽事分別對上桃園永豐雲豹及台中太陽，並於賽事中響應台南市立醫院與明輝慈善基金會捐贈年菜公益活動，傳遞愛到偏鄉讓市民在歲末年初之時，幸福的迎接新的一年。

迎接聖誕大戰，台鋼獵鷹將於24日迎戰桃園永豐雲豹，連兩周對上雲豹，若「獵鷹三塔」力扛雲豹「魔獸」霍華德有效發揮，有望力爭本季對戰3連勝；翌日對上台中太陽，獵鷹上回遭逆轉3分吞敗，但時隔1個月獵鷹將以陣容改變後應戰，全力挑戰主場連勝。賽事首日票券已全數完售，獵鷹邀請所有「鷹援軍」們一起共度浪漫又溫暖的聖誕週末。

為營造聖誕氛圍，本周推出「鷹速送愛，歲末溫情」活動，響應台南市立醫院與明輝慈善基金會公益活動，在賽事中獵鷹球員投中一顆三分球即認購捐贈一份年菜，目前獵鷹場均命中13.2顆三分，兩日下來預計可送出將近30份年菜，另外官方周邊商店鷹SHOP兩日推出球員拍立得，消費滿2000加價購即可獲得乙張，最後結算數量後捐贈相同份數的年菜，一起享受聖誕嘉年華，也跟著獵鷹關懷在地弱勢讓愛送進偏鄉。

來到獵鷹主場除了看好球，還有一系列好吃好買的聖誕活動，陪球迷們度過聖誕佳節。適逢年末也配合聖誕周鷹SHOP推出三大活動「聖誕哇哇襪」、「聖蛋大禮」、「年終特促」，其中聖「蛋」大禮為新上市的球員球衣扭蛋機，首位湊齊獵鷹17人名單的球迷再享三大好禮。

另外，台南在地的8818美式餐廳也加入獵鷹傳福音行列，當日比分達到18分及88分；隨機投遞8818商品兌換券，讓球迷平安夜與聖誕節皆可享受節日的喜樂氛圍，看完球賽還可以再續攤至8818享用美食。