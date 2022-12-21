家徒四壁現代版？有女子在網上分享看到的出租資訊，該出租房子位於台北市大安區，1處公寓6樓(頂樓加蓋)，其租金要2萬1千元，對此，女子則表示「看到這個露營工業風套房我以為在開玩笑，裡面是還有房間，只是這廁所跟客廳太工業風了吧」；網友一見也笑翻表示「生存遊戲的場地吧」、「這叫戰地風，陽台再堆幾個沙包都能拿來拍電影了」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她表示看到網路上出租訊息，看到1間位於台北市大安區的出租房子，她驚喊「看到這個露營工業風套房我以為在開玩笑，裡面是還有房間，只是這廁所跟客廳太工業風了吧」。

女子在租屋資訊看到「露營工業風」的套房要價21000元，讓她覺得不可思議。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

從原PO上傳的「公寓、套房」出租訊息照片可見，該房子位於台北市大安區，租金2萬1千元(含水電含瓦斯)，其押金為2個月，坪數約為6坪，房間格局為套房，樓層在6/5(指頂樓加蓋)，型態是公寓，而其他訊息還提到「大露臺頂加，使用空間大，舒適環境」，並且近信義安和捷運站。

貼文一出，網友紛紛留言表示「晚上佈置個燈，晚餐在那吃，很浪漫耶」、「這含水電，夏天冷氣開到爆」、「生存遊戲的場地吧」、「這叫戰地風，陽台再堆幾個沙包都能拿來拍電影了」、「強颱來會跟著房子飛出去嗎」、「這租金兩萬一，我還寧可睡台北車站」、「台北常下雨，用塑膠布擋也沒用」、「家徒四壁現代版？」、「這是工寮風吧」。