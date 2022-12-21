全球經濟成長走疲打擊包裹遞送需求，美國快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）2023會計年度第二季（8至11月）獲利持續萎縮，該公司承諾進一步削減成本並減少資本支出，以因應大環境挑戰。

聯邦快遞上季淨利年減24％，降至7.88億美元，優於市場預期的7.21億美元。調整後每股盈餘為3.18美元，亦高於分析師預期的2.81美元。上季營收年減3％至228億美元，低於市場預估的237億美元。

最新財報反映，聯邦快遞投遞的包裹已連續四季下滑，提供隔夜與國際包裹遞送服務的Express部門包裹量萎縮最明顯。該公司指出，預期下半年度（12月至明年5月）的包裹量將持續下降，但降幅將較為和緩。

聯邦快遞財務長藍斯（Michael Lenz）在電話會議中指出，「Express依然是最有改善空間的業務。」該部門上季停飛五架貨機，下半年度打算再停飛11架貨機。

聯邦快遞表示，在總體經濟環境惡化之際，公司將擴大控管成本，協助抵銷貨運量下滑。該公司透露將額外節省10億美元成本，並降低本年度的資本支出。

除此之外，聯邦快遞將關閉部分辦公室，讓部分貨運部門的員工休無薪假，同時計劃做出長期變革，提升貨運網絡的效率。

6月上任的聯邦快遞執行長蘇布拉曼伊恩（Raj Subramaniam）表示，公司正在適應美國網購需求減弱，和歐洲工業經濟走疲對業務的影響。

蘇布拉曼伊恩指出，美國最主要的問題在電商方面，電商占美國整體零售銷售比重由疫情時期的高峰22％，降至目前的18至19％。

展望未來，聯邦快遞預估，全年度資本支出由先前預估的63億美元降至59億美元。