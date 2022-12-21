2022年邁入尾聲，Yahoo奇摩購物21日揭曉今年「網友最愛買熱銷榜」、「網友熱搜話題榜」以及「最愛跨境代購熱銷榜」三大榜單，近來通膨議題、後疫情時代下新消費趨勢，舉凡日用品、3C商品或常備防疫品均成為榜上熱銷品，金條則不意外奪下年度熱銷冠軍。

另一方面，國境逐步解封帶動旅遊潮，民眾更加期待戶外生活，推升休閒運動品類業績成長。此外，今年在日圓持續貶值影響下，日本跨境網購熱潮即使在國境解封後依舊火燙，國人最愛跨境購買的十大熱銷榜單冠軍由精品手錶奪下，而動漫迷必敗的收藏卡與玩具公仔則分別搶佔TOP 2及3。

綜觀榜單，Yahoo奇摩購物揭2022年三大消費趨勢，趨勢一，因應通膨，消費者認為，高性價比為王道。

趨勢二，後疫情樂活新趨勢。進入後疫情時代，防疫相關商品逐漸退出榜單，僅剩「口罩」仍在第三名，少了防疫必需品，取而代之的是逐步解封後，民眾積極走出戶外，也讓不少機能鞋、運動鞋等品牌搶入榜。

趨勢三，跨境海外消費持續高漲。由於日圓持續貶值 帶動高單精品及手錶買氣火燙。