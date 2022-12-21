新光三越桃園大有店經營24年之久，宣布將於明年二月底結束營業，消息一出引起在地人討論，除了不捨告別外，許多民眾直言大有店的人潮確實稀少，能夠撐這麼久已經是「奇蹟」，也有居民只擔心一樓的連鎖餐飲會跟著消失。

臉書「桃園都」今（21）日分享新光三越桃園大有店停業消息，引起許多在地網友留言討論，透露大有店人潮稀少，「這間能活這麼久，已經是奇蹟了。連週年慶都很冷清」、「這家店是奇蹟！可以存活那麼久的奇蹟」、「撐夠久了，不容易啊！話說有些櫃姨都還不想賺業績咧」、「我以為之前虧成那樣都沒事，以後都不會倒的說」、「一直虧錢的百貨公司，總算是想通了」。

不過讓居民真正擔憂的是，百貨一樓的連鎖餐飲店會跟著消失，「我只在意樓下三間吃的」、「星巴克、麥當勞、春水堂怎麼辦」、「只剩吃飯功能而已，其他樓層根本沒用」、「小時候只知道那邊的麥當勞，長大後還是只知道麥當勞」、「捨不得麥當勞」、「其實這間新光三越開個幾層樓的鼎泰豐或一蘭，生意應該就會不錯了」。

至於百貨大樓後續規劃，不少人也提出建議與看法，「地漲到可以賣啦」、「看來是該蓋大樓的時候了」、「期待成為現代新商場」、「許願希望改開迪卡儂或好市多或ikea」。