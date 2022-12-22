韓國政府21日公布的半年經濟展望報告預期，明年韓國國內生產毛額（GDP）成長1.6％，與6月預期的2.5％相比大幅下修，主因是全球經濟前景惡化衝擊韓國出口需求，且央行升息也打擊國內消費支出。最新報告預期明年韓國通膨率平均值約3.5％，也高於6月預期的3.0％。韓國今年GDP可望成長2.5％。