韓國政府下修明年經濟成長率 00:072022/12/22 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國政府21日公布的半年經濟展望報告預期，明年韓國國內生產毛額（GDP）成長1.6％，與6月預期的2.5％相比大幅下修，主因是全球經濟前景惡化衝擊韓國出口需求，且央行升息也打擊國內消費支出。最新報告預期明年韓國通膨率平均值約3.5％，也高於6月預期的3.0％。韓國今年GDP可望成長2.5％。 科法斯下調亞洲新興經濟體2023年GDP預估成長率 國安基金 留守護盤機率高 韓國司法忠狗的下場 #韓國 #韓國政府 #GDP #經濟成長率 #展望報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸今年GDP增長預測 世銀下修 04:102022/12/21 全球財經 韓財長：韓國經濟趨緩 明年上半觸底 10:452022/12/19 財經 李東輝合作崔岷植「竟生病」 孫錫久魅力太強他也被煞到 03:432022/12/21 娛樂 《國際社會》韓執政黨開政治支票 5年後人均GDP上4萬美元 11:582022/12/19 財經 《韓股》經濟堪憂 韓股匯雙衰 12:182022/12/19 財經 「亞洲新媒體高峰會」集結近80位產業領袖 台灣影視音內容4大天王罕見同台 18:182022/12/21 娛樂 國發會：前瞻前三期帶動實質GDP成長 成效顯著 22:162022/12/20 財經 《國際經濟》韓2023景氣 看衰者居多 11:082022/12/19 財經 台南耶誕搖滾演唱會 韓國美腿女神宣美獨家獻唱 15:162022/12/21 生活 日經預測大轉彎：中國GDP無法超越美國 04:102022/12/19 財經要聞 《韓股》景氣晦暗 韓股連3黑 16:382022/12/19 財經 台灣虎航 決申請創新板上市 04:102022/12/20 證券．權證 Ozone赴韓拍MV像一場夢 登「浪漫神器」直呼腰超酸 18:462022/12/19 娛樂 《韓股》疫情警報響 韓股再開低 11:382022/12/20 財經 《國際經濟》2.5%→1.6% 韓財政部下修明年GDP 14:592022/12/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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