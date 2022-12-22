備受矚目的「軍用商規無人機系統整合主導廠商」3類5款主導廠商評選，經濟部21日公布核定12家廠商名單，包括經緯航太、神通資訊科技，及中光電智能機器人等3家公司，各獲得兩個評選項目，成為此次選商案的最大贏家。其中，在「微型無人機」獲選主導廠商，包括雷虎科技、經緯航太，及中光電智能機器人公司獲選。

經濟部公布軍用商規無人機系統整合主導廠商」3類5款主導廠商評選核定結果，第一「目獲型無人機」獲選主導廠商，包括神通資訊科技，及自強工程顧問公司等2家。

二、「微型無人機」獲選主導廠商，包雷虎科技、經緯航太，及中光電智能機器人公司等3家。

三、「艦載型監偵無人機」獲選主導廠商：富蘭登科技，及智飛科技等2家。

四、陸用型監偵無人機獲選主導廠商，包括長榮航太科技，及經緯航太等2家。

五、「監偵型無人機」獲選主導廠商，包括神通資訊科技、中光電智能機器人公司，及佳世達科技等3家。

雷虎科技表示，公司獲遴選「微型無人機」系統整合主導廠商，將積極配合相關單位後續作業及籌備。

雷虎今年10月亦已取得經濟部「軍民通用無人機能量籌建計畫」支持雷虎發展軍民通用T400中大型尖端長程長滯空無人直升機，該計畫11月底已通過政府主辦單位第一次實地進度審查，雷虎預計明年台北航太軍工展展出。

雷虎指出，經濟部兩次評選提供雷虎公司同步發展大型及中小型無人機的機會，讓公司機型產品，將更全面及多樣化。

雷虎董事會21日亦通過辦理現金增資，預計募得3億元，主要用於資本支出、充實營運周轉金，及償還銀行借款，預計明年第一季完成募集。