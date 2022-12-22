東森集團將於2023年投入1億元啟動《千萬直播造星計劃》，預計透過集團強大的資源整合以及「東森嚴選」的優質商品，培育3,000名以上網紅直播主共創直播帶貨經濟。

ETtoday新聞雲暨東森集團執行董事行銷執行長王世均、MOOD執行長周守珍及「就醬播」執行長鄭凱陽出席《2022亞洲新媒體高峰會》，以「新媒體新勢力 網紅、直播、自媒體」為題進行專題講座，共同分享未來東森集團如何進一步整合旗下平台與資源，為有志一同的網紅直播主與消費者創造全新銷售/購物體驗。

從疫情爆發前夕走到如今的後疫情時代，新媒體的角色一再出現裂變，如何跟上甚至引領新媒體趨勢，成為各方討論的焦點。

過去做為新媒體代表的網紅，如今不再只專心營造個人品牌，而是更強調流量變現，透過直播帶貨，以自己的品牌魅力與信任度，將優質商品推薦給網友，網友得以更優惠的價格獲得高品質的購物體驗，以此創造雙贏局面。

東森購物董事長王令麟日前宣布，將於2023年投入1億元資金、培育3,000名新直播主的《千萬直播造星計劃》，預計結合東森集團最強的新媒體、新零售資源，與台灣自創全新社群媒體平台MOOD、全台最大網紅直播主服務平台「就醬播」合作，為所有直播主整合庫存物流以及金流資源，並提供完整的培育計畫及帶貨平台，成為大小直播主最給力後盾的同時，更要一同造就更無遠弗屆的帶貨機會。

長期觀察直播帶貨趨勢的王世均表示，時下直播主面臨的痛點主要是商品面和出貨庫存問題，尤其剛起步的直播主，能挑選販售的商品是很有限的，而且在資本受限下，通常也只能買空賣空，甚至難以控管出貨，賣到最後甚無貨可出。

該如何協助這些直播主順利將流量變現？東森集團董事長王令麟一直強調求新求變，看到目前直播帶貨欠缺的整合問題後，他認為集團強調的『東森嚴選』精神，能夠協助直播主提供更好的服務，進而打造個人品牌、直播變現的關鍵。

東森購物致力於開發各種自營商品，今年營收規模達112億元，其中針對好吃、美麗、健康、生活與寵物等5大面向開發的產品，營收預估也達到77億元。

王世均認為，東森嚴選的品質保證，加上採購庫存系統，協助所有直播主為粉絲提供更好的服務，進而更快且更持久地經營個人品牌，這是一個可長可久的計畫。

然而有鑒於目前直播主多分散在FB、Line，尚未有個平台能整合多元優質內容、加速活絡直播帶貨經濟，東森集團特別投資並攜手台灣首創全新社群平台MOOD，預計將其打造成「台灣版小紅書」，透過平台幫直播主的優質內容快速擴散。

MOOD執行長周守珍認為以自媒體的角度來看，內容之所以重要，就在於它能變出更多商業模式，從整個網路趨勢來看，內容演變的商業模式從部落格的口碑文到FB的分享文，如今短影音功能又衍生出直播帶貨，因此在全新上線的MOOD平台中，有圖文影音以及短影音，提供極大的空間讓所有自媒體網紅能好好發揮。同時我們也認為『內容有價』，在MOOD上的分潤都是可以共享。

旗下擁有超過千名網紅直播主、2022年預計將創造超過250億元業績的「就醬播」，在此次造星計畫中，亦是東森的合作夥伴之一。「就醬播」執行長鄭凱陽表示，台灣直播生態已經發展3～5年，粗估台灣帶貨直播今年的成交金額約為500～700億元，不可小覷，然而發展到現在，也發現小直播主面臨難以打破同溫層、將商品進一步推廣出去的問題，「直播帶貨」不是只能銷價競爭，更重要的是提供優質商品給信賴網紅直播主的粉絲們。

鄭凱陽以近日綜藝天王吳宗憲與旗下六`大直播主搭配，於「東森嚴選雙12會員日大放送」的活動短短2小時即帶來超過300萬粉絲收看，更衝破千萬元銷售業績，示範何謂直播帶動的網路經濟效應。

王世均強調，透過東森集團強大的資源挹注，希望為有興趣創業、加入直播帶貨生態的年輕人，孵化一個能發光發熱的舞台。