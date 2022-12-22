全球行動通訊網路測試分析機構Opensignal，發布最新2022年12月台灣行動網路體驗洞察報告。台灣市場競爭激烈，多個獎項是由三大電信公司共享，其中中華電信獨占最多類別的獎項，包括拿下所有四個速度獎，但台灣大哥大的獎項總數最多，遠傳可用率奪冠。

Opensignal表示，中華電信用戶擁有台灣最快的連線體驗，包攬整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G下載速度和5G上傳速度四大速度獎。該四個獎項中，中華電信蟬聯6月報告中的三項大獎，並成為整體上傳速度體驗獎得主，整體上傳速度提高了1.8 Mbps（14.7％）。

在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大哥大表現最為優異，獨自獲得六個體驗獎，獨得遊戲體驗獎，而在上一份6月報告中，台灣大哥大和遠傳電信並列獲得該獎項。影音體驗獎此前由中華電信獨攬，如今台灣大哥大與中華電信並列。台灣大哥大繼續成為語音應用程式體驗、5G影音體驗、5G遊戲體驗和5G語音應用程式體驗四個獎項的共同得主。

遠傳電信5G用戶使用5G的時間最長，再次成為5G可用率獎的絕對贏家，因其5G用戶活躍連線5G網路的時間占比最高，為33.8％。遠傳電信以3.3個百分點的優勢領先第二名中華電信的30.6％。然而，遠傳電信的領先優勢與上一份報告相比大幅下降，當時它以38.7％的得分超越中華電信、台灣之星和台灣大哥大，後三者的得分統計持平21.8～23.3％。

台灣大哥大在品質一致性上占優勢，是兩個品質一致性獎項的唯一得主，不僅守住了上一屆的優秀品質一致性獎，此次更獨占基礎品質一致性獎項。在觀看高解析影音、完成群組影音會議、玩遊戲和使用要求較低的應用程式（如SD影音和網頁瀏覽）等方面，台灣大哥大用戶以最高比例通過建議性能閾值標準。

中華電信贏得5G下載速度獎，領先競爭對手超過100Mbps，連續三次獲得5G下載速度之冠。這一次，中華電信以374.1 Mbps的速度勝出。