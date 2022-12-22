大陸一家三人先後捐獻角膜、遺體，故事感動了無數人。今年3月，84歲的李寶蘭離開人世，根據生前遺願，她成為了一名「無語體師」，供醫學系學生解剖教學使用，寓意。據悉，李寶蘭是家中第3位捐獻角膜、遺體的人；2005年，她的丈夫葉錦青因高血壓中風離世，所捐獻的眼角膜先後讓7個人重見光明。

《澎湃新聞》報導，1997年，葉錦青、李寶蘭夫婦年僅36歲的兒媳因癌症去世，經歷生命的脆弱與無常，2位老人開始思考，當生命走到最後，還能為這個世界做點什麽？感慨之餘，李寶蘭向丈夫提出捐獻器官、遺體的想法，2人想法一拍即合，他們都覺得器官捐獻是人身故之後「給世界留下最後的意義」。

2005年7月，72歲的葉錦青與世長辭，李寶蘭翻開他的眼皮，發現亡夫的眼睛像嬰兒一般明亮、純淨，仿佛還在注視著這個世界，因此她馬上通知深圳市紅十字會，爭取盡快把丈夫的眼角膜捐獻出去。很快，深圳市紅十字會的工作人員來到家中，經過協調，葉錦青的眼角膜被迅速送到深圳市眼科醫院。

報導指出，葉錦青捐獻的眼角膜先後讓7個人重見光明，礙於深圳當時條件受限，他的遺體在家人努力及相關部門的協調下，捐獻給廣州一所醫學院用於臨床教學研究。2011年，葉錦青、李寶蘭夫婦的兒子葉寧，在罹患癌症後的第15年不幸離世，他也捐出自己的眼角膜。

丈夫去世後，李寶蘭將證明自己是器官捐獻志願者的身份卡片隨身帶著，深怕意外離世時，身邊人不知道自她是器官捐獻者，延誤了最佳時機。2021年，84歲的李寶蘭不慎摔倒骨折，經歷了2次手術仍臥床不起，最終於今年3月離世。遵從遺願，她成為了一名無語體師，成為葉家第3位捐獻角膜、遺體的人。

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